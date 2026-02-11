Rinnai Aktie

WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Rinnai veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rinnai lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 62,43 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rinnai 75,23 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 123,53 Milliarden JPY gegenüber 120,20 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 243,58 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 209,66 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 476,06 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 460,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Rinnai Corp

Analysen zu Rinnai Corp

Rinnai Corp 4 227,00 -1,93% Rinnai Corp

