Ausblick: Riot Platforms informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Riot Platforms wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Riot Platforms für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,335 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 180,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Riot Platforms für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 160,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,730 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 680,1 Millionen USD, gegenüber 647,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net