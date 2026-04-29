Ausblick: Riot Platforms legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riot Platforms wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,573 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 131,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Riot Platforms einen Umsatz von 161,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,301 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 597,6 Millionen USD, gegenüber 647,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at