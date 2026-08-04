Ausblick: Riot Platforms präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Riot Platforms gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,287 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Riot Platforms nach den Prognosen von 17 Analysten 154,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,039 USD im Vergleich zu -1,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 655,7 Millionen USD, gegenüber 647,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at