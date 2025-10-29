Ausblick: Riot Platforms präsentiert Quartalsergebnisse

Riot Platforms wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,075 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Riot Platforms noch -0,540 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 172,2 Millionen USD – ein Plus von 103,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riot Platforms 84,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,546 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 663,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 376,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at