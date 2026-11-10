Riskified Aktie
WKN DE: A3CWBA / ISIN: IL0011786493
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Riskified öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Riskified wird am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 103,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,255 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 406,7 Millionen USD, gegenüber 346,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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