Ausblick: Riskified stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Riskified wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,032 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Riskified noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Riskified in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 87,7 Millionen USD im Vergleich zu 82,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,232 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 378,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 346,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at