Ausblick: Riskified zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Riskified stellt am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Riskified soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD, gegenüber -0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 342,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 327,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at