Riskified Aktie
WKN DE: A3CWBA / ISIN: IL0011786493
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Riskified zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Riskified stellt am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,096 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Riskified soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD, gegenüber -0,200 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 342,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 327,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Riskified zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Riskified stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Riskified legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Riskified Ltd. Registered Shs -A-
|3,88
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.