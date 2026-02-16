Ritchie Brothers Auctioneers Aktie

Ritchie Brothers Auctioneers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EG08 / ISIN: CA74935Q1072

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Ritchie Brothers Auctioneers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ritchie Brothers Auctioneers äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,36 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,90 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ritchie Brothers Auctioneers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden CAD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 CAD im Vergleich zu 2,75 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 6,27 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,87 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

