Ausblick: Ritchie Brothers Auctioneers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ritchie Brothers Auctioneers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,59 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ritchie Brothers Auctioneers 0,730 CAD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,73 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,64 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,16 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,85 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,88 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at