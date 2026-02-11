Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|Erwartungen der Analysten
|
11.02.2026 15:32:00
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rivian Automotive präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
22 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,709 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 27,22 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive noch 1,73 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,683 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -4,690 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rivian Automotive
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Rivian-Aktie legt um über 25 Prozent zu: Quartalsverlust deutlich reduziert (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Rivian Automotive
Aktien in diesem Artikel
|Rivian Automotive
|12,38
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.