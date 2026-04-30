Rivian Automotive Aktie

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WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

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Quartalszahlen im Fokus 30.04.2026 18:32:00

Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rivian Automotive öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.

Rivian Automotive lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rivian Automotive die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,632 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,37 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,544 USD, gegenüber -3,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 7,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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