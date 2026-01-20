Ausblick: RLI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RLI wird am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,797 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 476,4 Millionen USD gegenüber 439,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,74 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,77 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

