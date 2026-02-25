Ausblick: RLJ Lodging Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RLJ Lodging Trust veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 318,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 330,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,007 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at