RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A1JAX4 / ISIN: US74965L1017
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RLJ Lodging Trust lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,074 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 328,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,056 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,010 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,35 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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