RLJ Lodging Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A1JAX4 / ISIN: US74965L1017

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: RLJ Lodging Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RLJ Lodging Trust wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,149 USD je Aktie gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll RLJ Lodging Trust nach den Prognosen von 10 Analysten 370,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 363,1 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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