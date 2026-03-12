RLX Technolog a Aktie
Ausblick: RLX Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RLX Technology A wird am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass RLX Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,232 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,08 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 102,4 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,90 Milliarden CNY, gegenüber 339,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
