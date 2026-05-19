RLX Technolog a Aktie
WKN DE: A2QMDC / ISIN: US74969N1037
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: RLX Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RLX Technology A gibt am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass RLX Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,214 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,15 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 97,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,989 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,62 Milliarden CNY, gegenüber 503,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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