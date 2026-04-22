Ausblick: Robert Half legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Robert Half stellt am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie, gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at