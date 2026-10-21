Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Robert Half stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Robert Half wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,468 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Robert Half ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robert Half 1,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,33 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,31 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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