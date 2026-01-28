Robert Half Aktie

Robert Half für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Robert Half veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Robert Half lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,297 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,29 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robert Half einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 2,44 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

