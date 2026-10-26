Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Robinhood gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Robinhood stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Robinhood für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,44 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 5,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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