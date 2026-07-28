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Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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Zahlen voraus 28.07.2026 15:01:00

Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Für Robinhood-Aktionäre wird es am Mittwoch spannend.

Robinhood wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Robinhood noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,29 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 29,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 997,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Robinhood verfehlt Umsatzprognose und meldet niedrigeres EPS - Aktie fällt kräftig

Bildquelle: OpturaDesign / Shutterstock.com

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