Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Bilanz steht an
|
09.02.2026 08:43:00
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Robinhood gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
14 Analysten schätzen, dass Robinhood für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,631 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 1,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Robinhood
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|71,99
|2,74%