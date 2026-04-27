Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Robinhood wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,385 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Robinhood 0,370 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Robinhood in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 933,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 2,05 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 5,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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