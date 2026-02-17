Ausblick: Robit öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Robit stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Robit in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 20,1 Millionen EUR im Vergleich zu 21,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,009 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 80,4 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 90,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at