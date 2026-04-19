Robit Aktie
WKN DE: A14TP3 / ISIN: FI4000150016
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19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Robit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Robit präsentiert in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,006 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Robit ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Robit mit einem Umsatz von insgesamt 20,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,19 Prozent verringert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,081 EUR, gegenüber -0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 84,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,8 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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