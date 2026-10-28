Ausblick: Roblox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roblox präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,63 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 19,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,456 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 6,95 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at