Ausblick: Roblox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Roblox wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,344 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 23 Analysten von einem Zuwachs von 48,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden USD gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,480 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,540 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at