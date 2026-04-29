Ausblick: Roblox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Roblox wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,408 USD. Dies würde einen Verlust von 27,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Roblox -0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 68,17 Prozent auf 1,74 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,627 USD je Aktie, gegenüber -1,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 8,39 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at