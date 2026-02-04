Ausblick: Roblox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Roblox äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,467 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Roblox in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 988,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,546 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,55 Milliarden USD, gegenüber 3,60 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at