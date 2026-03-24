Ausblick: RoboSense Technology Company, legt Quartalsergebnis vor

RoboSense Technology Company, wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,003 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 723,0 Millionen CNY für RoboSense Technology Company,, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 555,8 Millionen HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,489 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,200 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,12 Milliarden CNY, gegenüber 1,79 Milliarden HKD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at