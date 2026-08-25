Ausblick: RoboSense Technology Company, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RoboSense Technology Company, gibt am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass RoboSense Technology Company, im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,043 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 HKD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 644,0 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 491,3 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,057 CNY je Aktie, gegenüber -0,350 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 3,11 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at