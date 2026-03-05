ROC Energy Acquisition Aktie
Ausblick: ROC Energy Acquisition gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ROC Energy Acquisition wird am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 158,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 154,5 Millionen USD in den Büchern standen.
