ROC Energy Acquisition Aktie

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WKN DE: A3ECEL / ISIN: US26205E1073

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: ROC Energy Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ROC Energy Acquisition stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ROC Energy Acquisition im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,008 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 38,7 Millionen USD gegenüber 39,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,120 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 162,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 159,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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