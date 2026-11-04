ROC Energy Acquisition Aktie
WKN DE: A3ECEL / ISIN: US26205E1073
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ROC Energy Acquisition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ROC Energy Acquisition wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ROC Energy Acquisition -0,030 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll ROC Energy Acquisition 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ROC Energy Acquisition 38,8 Millionen USD umsetzen können.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,082 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 161,0 Millionen USD, gegenüber 159,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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