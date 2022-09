Ausblick: Rock Field stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rock Field präsentiert in der am 02.09.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 11,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rock Field 18,88 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 12,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 53,80 JPY, während im vorherigen Jahr noch 51,92 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 49,80 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 47,12 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at