04.12.2025 07:01:06

Ausblick: Rock Field stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rock Field stellt am 05.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,53 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rock Field noch 8,19 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 12,93 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 27,20 JPY, während im vorherigen Jahr noch 12,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,10 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 51,18 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

