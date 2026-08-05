Rocket Companies Aktie
WKN DE: A2P9R6 / ISIN: US77311W1018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rocket Companies legt Quartalsergebnis vor
Rocket Companies wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,164 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 115,22 Prozent auf 2,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,670 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 11,43 Milliarden USD, gegenüber 6,88 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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