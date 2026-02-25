Ausblick: Rocket Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rocket Companies wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rocket Companies noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 107,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,239 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 6,31 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

