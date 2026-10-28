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WKN DE: A2P9R6 / ISIN: US77311W1018

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Rocket Companies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rocket Companies veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Rocket Companies nach den Prognosen von 9 Analysten 2,58 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,575 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 10,85 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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