Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rocket Lab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rocket Lab präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,067 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rocket Lab noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 65,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 257,2 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,286 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 959,1 Millionen USD, gegenüber 601,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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