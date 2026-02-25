Ausblick: Rocket Lab stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rocket Lab wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,099 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 33,57 Prozent auf 176,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,381 USD im Vergleich zu -0,380 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 600,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 436,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at