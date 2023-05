Ausblick: Rocket Lab USA A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rocket Lab USA A präsentiert in der am 09.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,083 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 29,85 Prozent auf 52,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Rocket Lab USA A noch 40,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,287 USD, gegenüber -0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 290,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 211,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at