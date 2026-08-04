Rockpoint Gas Storag a Aktie

Rockpoint Gas Storag a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41M8P / ISIN: CA7739151032

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Rockpoint Gas Storage A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rockpoint Gas Storage A wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,303 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rockpoint Gas Storage A 1,26 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 71,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 144,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 5,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 459,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 662,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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