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Rockpoint Gas Storag a Aktie

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WKN DE: A41M8P / ISIN: CA7739151032

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Rockpoint Gas Storage A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rockpoint Gas Storage A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockpoint Gas Storage A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,19 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 83,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 142,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 5,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 451,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 662,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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