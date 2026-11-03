Ausblick: Rockpoint Gas Storage A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rockpoint Gas Storage A wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rockpoint Gas Storage A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,357 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,19 CAD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 83,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 142,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 5,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 451,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 662,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net