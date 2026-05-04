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WKN: 903978 / ISIN: US7739031091

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Rockwell Automation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rockwell Automation präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

23 Analysten schätzen, dass Rockwell Automation für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rockwell Automation in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 28 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,14 USD je Aktie, gegenüber 7,67 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 8,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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