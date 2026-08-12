Rockwell Medical Aktie
WKN DE: A42EKB / ISIN: US7743744093
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rockwell Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rockwell Medical lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 10,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,1 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,880 USD je Aktie, gegenüber -1,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 72,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 69,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rockwell Medical Inc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Rockwell Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Rockwell Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rockwell Medical Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rockwell Medical Inc Registered Shs
|0,48
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.