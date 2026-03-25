Ausblick: Rockwell Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rockwell Medical wird am 26.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rockwell Medical -0,020 USD je Aktie verloren.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,6 Millionen USD gegenüber 24,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,57 Prozent.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,115 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 69,5 Millionen USD, gegenüber 101,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at