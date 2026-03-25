Rockwell Medical Aktie
WKN DE: A3DL8F / ISIN: US7743743004
|
25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Rockwell Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rockwell Medical wird am 26.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rockwell Medical -0,020 USD je Aktie verloren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,6 Millionen USD gegenüber 24,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,57 Prozent.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,115 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 69,5 Millionen USD, gegenüber 101,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rockwell Medical Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Rockwell Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: Rockwell Medical gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Rockwell Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Rockwell Medical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rockwell Medical Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rockwell Medical Inc Registered Shs
|0,89
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.