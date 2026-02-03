Ausblick: ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,08 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,35 Prozent verringert. Damals waren 4,82 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,44 Prozent auf 7,06 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,24 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,10 DKK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 19,21 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 28,50 Milliarden DKK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 28,75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at